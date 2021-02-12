Дары приносящие

Как-то так получилось, что гендерные праздники в календаре совсем рядом. И это замечательно: алаверды, что в кавказском застолье означает «диалог в тостах», практически не прекращается с середины февраля до начала марта. Сначала влюбленные одаривают друг друга, потом женщины — мужчин и чуть позже — наоборот. Валентинки и сердечки в разных видах влюбленных как-то выручают, а вот подарки на М и Ж праздники нередко становятся проблемой, особенно если каждый год приходится дарить их одним и тем же персонажам. Существует два подхода к процессу дарения и соответственно выбору подарка: рациональный и романтичный. Первый — точное попадание, второй — пальцем в небо, но это тоже может быть приятно. Получить или подарить сугубо утилитарно-функциональную вещицу, которая точно нужна, согласитесь, неплохо. Что-нибудь необязательное, особенно если это можно съесть, выпить или как-то по-другому использовать до полного исчезновения,— еще лучше. Ну а то, что, как говорится, на память, может быть сопряжено с риском. Но кто не рискует, тот сами знаете чего не делает.

Елена Федотова