Умер победивший Мохаммеда Али экс-чемпион мира по боксу Леон Спинкс

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леон Спинкс, известный победой над Мохаммедом Али в 1978 году, умер в возрасте 67 лет, сообщает CNN. У боксера был рак простаты и другие онкологические заболевания.

«В момент смерти его жена Бренда Глур Спинкс была рядом с ним. Из-за ковидных ограничений присутствовали только несколько близких друзей и другие родственники»,— говорится в заявлении представителя Спинкса.

Леон Спинкс представлял Соединенные Штаты на Олимпийских играх 1976 года в Монреале, Канада, в полутяжелом весе и выиграл золотую медаль. Он встретился с Мохаммедом Али в Лас-Вегасе, штат Невада, 15 февраля 1978 года. После победы он стал бесспорным чемпионом по боксу в супертяжелом весе. Это был восьмой профессиональный бой Спинкса.

Леон Спинкс и Али снова встретились семь месяцев спустя в Superdome в Новом Орлеане. Мохаммед Али выиграл и вернул себе титул в супертяжелом весе.

Спинкс завершил карьеру в 1995 году. В 2017 году он был введен в Зал славы бокса Невады.