На Ямале зарегистрировали 62 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил источник “Ъ-Урал”. Один человек скончался.

Таким образом, с начала пандемии в округе выявлено 36 046 случаев COVID-19. Более 32 тыс. пациентов выздоровели, 387 человек скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 16 048 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 967 281 человека, более 3,4 млн пациентов выздоровели, 76 661 человек скончался.