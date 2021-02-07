На Урале из-за непогоды ограничили движение транспорта За сутки произошло 16 ДТП с погибшими и ранеными

В Свердловской области из-за ухудшения погодных условий введено временное ограничение для движения междугородних автобусов, а в некоторых районах региона ограничение действует для всех видов транспорта, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Так, в Каменске-Уральском ограничено движение междугородних автобусов. Также движение общественного транспорта ограничено на автодороге «Екатеринбург-Невьянск», на участке с 1 по 41 км.

«Движение всех видов транспорта ограничено на автодороге “Екатеринбург-Реж-Алапаевск” ограничивают движение со 105 до 145 км, на автодороге “Верхняя Синячиха-Ирбит” — с 0 до 50 км, на автодороге “Нижняя Салда-Алапаевск” — с 30-80 км»,— отметил полковник Горелых. Отмечается, что ограничения будут сняты только после приведения дорог в соответствие требованиям безопасности движения.

Валерий Горелых подчеркнул, что из-за непогоды за прошедшие сутки в Свердловской области произошло 16 ДТП, в которых погибли восемь человек, еще 25 получили травмы, из них трое – дети. В связи с этим глава регионального ГУ МВД Александр Мешков поручил всем нарядам ДПС на постоянной основе патрулировать областные трассы.

Госавтоинспекция рекомендует водителям, особенно не имеющим достаточного опыта управления, отказаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, то ездить на пониженной скорости, а также отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестроений.

Водителям и всем пассажирам транспортных средств, в том числе и на задних сидениях следует использовать ремни безопасности, детей перевозить в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу маленьких пассажиров.

Пешеходам при переходе дороги необходимо выбирать места, предназначенные для перехода - перекрестки и пешеходные переходы, а также помнить о том, что на заснеженном, мокром и обледеневшем покрытии дороги автомобиль не сможет остановиться мгновенно. Прежде чем переходить дорогу необходимо убедиться в том, что водитель уступает вам дорогу.