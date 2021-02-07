ООО «Пермские термы» получило разрешение на строительство оздоровительного комплекса

Администрация Перми выдала разрешение ООО «Пермские термы» на реконструкцию площадки бывшего завода ЖБИ в оздоровительный банный комплекс. Объект разместится на территории закрытого ныне предприятия по ул. Героев Хасана, 41/1. Как сообщается в реестре разрешений на строительство на сайте мэрии, разрешительный документ был выдан 5 ноября 2020 года. Площадь 2-этажного комплекса составит 6,65 тыс. кв. м.

Напомним, ООО «Пермские термы» принадлежит бывшему гендиректору АО «ЭР-Телеком Холдинг», председателю совета директоров IT-компании Андрею Семерикову (40% в УК), его брату Алексею Семерикову (20%) и Борису Демину (40%). Компания намерена возвести в регионе три термальных комплекса.

В 2019 году Андрей Семериков выкупил у акционеров ЖБК-1 бизнес и перенес производство на площадку бывшего завода ЖБИ «Стройиндустрии» в микрорайоне Балмошная. Участок на ул. Героев Хасана (6708 кв. м) ООО «Пермские термы» арендовало для реализации своего проекта. Предполагалось, что термальные источники расположатся на месте двух бывших объектов ЖБК.

Второй оздоровительный комплекс разместится на участке в районе улиц Целинная и Туркина (11,3 тыс. кв. м). Третий комплекс возведут в Березниках, на пересечении улиц Свердлова и Мира (площадь участка 8 тыс. кв. м).

В конце 2020 года краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата присвоил статус «приоритетный» инвестпроекту компании «Пермские термы».