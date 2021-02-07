За сутки в Удмуртии выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 7 февраля, в Удмуртии выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом. Один человек скончался, мужчине было 82 года. Об этом сообщает оперштаб региона.

117 человек выздоровели, их выписали. В числе заболевших четыре ребенка до 14 лет, 31 человек старше 65 лет.

Диагноз подтвердился у 68 жителей Ижевска, 15 жителей Завьяловского района, пяти жителей Сарапула, четырех жителей Кизнерского района, по одному случаю зарегистрировано в Якшур-Бодьинском, Камбарском, Каракулинском, Вавожском районах.

6329 человек вакцинировали. Из них 885 получили второй компонент.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 26322 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 22891 человек выздоровел. 347 пациентов скончались.