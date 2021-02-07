Главные анонсы 8–14 февраля

8 февраля, понедельник

В Москве Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова.

В Москве возобновится очное обучение студентов столичных вузов.

В Москве Басманный райсуд проведет слушание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты на арест бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству.

В Нидерландах окружной суд, как ожидается, объявит о решении по поводу ряда запросов защиты по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины.

Между Россией и Белоруссией возобновится пассажирское железнодорожное сообщение.

В Иерусалиме начнутся отложенные из-за карантина слушания по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В Мельбурне стартует теннисный турнир Australian Open.

9 февраля, вторник

В Вашингтоне состоится заседание Сената США по делу об импичменте 45-му президенту Дональду Трампу.

В Поклюке (Словения) начнется чемпионат мира по биатлону.

10 февраля, среда

В Берлине начнется фестиваль независимого кино.

11 февраля, четверг

В Москве в Мосгорсуде планируется пересмотр дела врача-гематолога Елены Мисюриной, ранее осужденной на два года колонии за гибель пациента.

В Минске начнется Всебелорусское народное собрание.

В Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Евросоюз—Украина.

В Нью-Йорке Совбез ООН проведет заседание по выполнению минских договоренностей по Украине.

В Нью-Йорке стартует Неделя моды New York Fashion Week.

12 февраля, пятница

В Москве Бабушкинский райсуд продолжит слушание дела в отношении оппозиционера Алексея Навального по обвинению в клевете в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко.

В Венесуэле ожидается акция протеста против действующих властей.

13 февраля, суббота

В России стартует Всероссийская массовая гонка «Лыжня России».

14 февраля, воскресенье

В Каталонии (Испания) пройдут парламентские выборы.

В частично признанной Республике Косово пройдут внеочередные парламентские выборы.