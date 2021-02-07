Главные анонсы 8–14 февраля

8 февраля, понедельник
В Москве Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова.
В Москве возобновится очное обучение студентов столичных вузов.
В Москве Басманный райсуд проведет слушание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты на арест бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству.
В Нидерландах окружной суд, как ожидается, объявит о решении по поводу ряда запросов защиты по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины.
Между Россией и Белоруссией возобновится пассажирское железнодорожное сообщение.
В Иерусалиме начнутся отложенные из-за карантина слушания по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В Мельбурне стартует теннисный турнир Australian Open.
9 февраля, вторник
В Вашингтоне состоится заседание Сената США по делу об импичменте 45-му президенту Дональду Трампу.
В Поклюке (Словения) начнется чемпионат мира по биатлону.
10 февраля, среда
В Берлине начнется фестиваль независимого кино.
11 февраля, четверг
В Москве в Мосгорсуде планируется пересмотр дела врача-гематолога Елены Мисюриной, ранее осужденной на два года колонии за гибель пациента.
В Минске начнется Всебелорусское народное собрание.
В Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Евросоюз—Украина.
В Нью-Йорке Совбез ООН проведет заседание по выполнению минских договоренностей по Украине.
В Нью-Йорке стартует Неделя моды New York Fashion Week.
12 февраля, пятница
В Москве Бабушкинский райсуд продолжит слушание дела в отношении оппозиционера Алексея Навального по обвинению в клевете в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко.
В Венесуэле ожидается акция протеста против действующих властей.
13 февраля, суббота
В России стартует Всероссийская массовая гонка «Лыжня России».
14 февраля, воскресенье
В Каталонии (Испания) пройдут парламентские выборы.
В частично признанной Республике Косово пройдут внеочередные парламентские выборы.