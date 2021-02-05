В Дагестане возбудили дело из-за пищевого отравления 30 учащихся сельской средней школы

Республиканское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Поводом для него стало пищевое отравление нескольких десятков учеников Аранинской СОШ в Хунзахском районе Дагестана.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 1 по 4 февраля в Хунзахскую центральную районную больницу обратились 30 школьников в возрасте от семи до 14 лет с болями в области живота, сопровождающимися диареей и повышением температуры тела. Всем поступившим детям была оказана необходимая медицинская помощь.

С участием специалистов республиканского управления Роспотребнадзора изъяты образцы воды и пищи из столовой школы для последующего экспертного исследования. Руководитель следственного управления Анатолий Щуров поставил ход расследования уголовного дела на контроль, сообщила его пресс-служба. Подача воды в село временно приостановлена.

Юлия Рыбина, Махачкала