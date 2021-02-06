В вузах Кубани с 8 февраля возобновят очное обучение

В понедельник, 8 февраля, в высших учебных заведениях Краснодарского края возобновляется очное обучение, сообщила заместитель руководителя территориального Роспотребнадзора Татьяна Гречаная в ходе брифинга.

Она напомнила, что решение принято министерством образования, после чего каждый субъект принимал окончательное решение, исходя из эпидобстановки в регионе.

«Дистанционный режим будет только при заносе случаев коронавируса», - отметила госпожа Гречаная.

Как писал “Ъ-Кубань”, высшие учебные заведения Краснодарского края не готовы снижать стоимость обучения для студентов-контрактников из-за перехода на дистанционный формат обучения. Для этого, по мнению представителей вузов, нет оснований. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил изучить возможность изменения платы для студентов вузов, где обучение ведется преимущественно в онлайн-формате. До 15 февраля 2021 года Минобрнауки, Минпросвещения и Минфин должны были проработать вопрос.

Наталья Решетняк