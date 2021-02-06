Вылетевший в Амстердам самолет возвращается в Москву из-за сигнала тревоги

Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс SU2694 Москва—Амстердам подал сигнал тревоги и возвращается обратно, следует из данных сервиса по отслеживанию полетов flightradar24.com. Аэрофлот сообщил о проблемах с системой радиосвязи на борту самолета.

Самолет вылетел в 14:25. Через 20 минут полета он подал сигнал тревоги и стал возвращаться в Москву. После разворота он делает круги над территорией Смоленской области.

Как сообщила пресс-служба «Аэрофлота», сейчас самолет вырабатывает топливо, угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажу нет. Ориентировочно, самолет должен приземлиться в 17:00. «Командир передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи. Принято решение о возвращении в аэропорт вылета»,— рассказали в компании (цитата по «Прайму»).