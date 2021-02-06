Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста. Награда присуждена «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».
Господин Эрнст — советский и российский медиаменеджер, продюсер, сценарист и телеведущий. Среди прочего был генеральным продюсером ОРТ, работал в телепрограмме «Взгляд».
Всего своим указом господин Путин наградил более 30 человек. В их числе:
- Валерий Фокин, худрук Национального драматического театра России (Александринский театр). Награжден орденом «За заслуги перед отечеством» I степени.
- Григорий Заславский, ректор Российского института театрального искусства—ГИТИС. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ».
- Александр Зуев, второй пилот воздушного судна «Хабаровских авиалиний». Посмертно награжден Орденом Мужества.
- Игорь Шумаков, пилот-инструктор воздушного судна «Хабаровских авиалиний». Посмертно награжден Орденом Мужества.