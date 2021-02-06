Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста. Награда присуждена «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».

Господин Эрнст — советский и российский медиаменеджер, продюсер, сценарист и телеведущий. Среди прочего был генеральным продюсером ОРТ, работал в телепрограмме «Взгляд».

Всего своим указом господин Путин наградил более 30 человек. В их числе: