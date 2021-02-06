Мишустин разрешил автоматически продлить лицензии бизнеса на 2021 год

Правительство продлило в 2021 году меру поддержки в виде автоматического продления лицензий. Это касается медицины, фармацевтики, образования, экологии и охраны труда и других сфер. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Мера поддержки позволит автоматически продлить действие 450 тыс. разрешений. В 2020 году автоматически продлили 41 тыс. разрешений. «Инструмент поддержки "лицензии автоматом" на фоне ситуации с распространением коронавируса хорошо зарекомендовал себя в 2020-м... Это позволило сократить издержки бизнеса и организаций, связанные с прохождением разрешительных процедур, минимизировать число контактов с представителями органов власти»,— говорится в сообщении правительства.

Кроме того, госведомствам разрешили сокращать перечень требований при выдаче лицензий и проводить проверки в дистанционном формате. При продлении разрешений власти могут «использовать дистанционные средства контроля».

В сообщении правительства указаны не все разрешения и лицензии, которые будут продлены в 2021 году. Так, в перечень нового постановления (.pdf) вошли лицензии на продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Лицензии на производство алкоголя и на его оборот входили в перечень 2020 года и продляются новым постановлением. Ранее о продлении лицензий на алкоголь просили ритейлеры.

Подробнее о просьбе — в материале “Ъ” «В лицензурных выражениях».