В Челябинской области резко похолодает

Синоптики прогнозирует резкое изменение погоды в Челябинской области. После плюсовой температуры воздуха и дождя сегодня днем в ночь с 6 на 7 февраля столбик термометра опустится до -20 градусов Цельсия, сообщает Челябинский Гидрометцентр. Днем 7 февраля температура воздуха составит -11,-16 градусов. Возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Южный ветер смениться на западный со скоростью до 7-12 м/с. В понедельник мороз усилиться до -22,-27 градусов ночью и -17,-22 – днем. По данным Gismeteo.ru, всю следующую неделю в Челябинске будут стоять морозы от -19 до -26 градусов Цельсия.