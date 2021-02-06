Еще 97 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

По состоянию на 6 февраля, в Удмуртии выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом. Еще два человека скончались, женщинам было 73 года и 76 лет. Об этом сообщает оперштаб региона.

В числе заболевших 10 детей до 14 лет, 16 человек старше 65 лет. 121 человек выздоровел, их выписали.

Диагноз подтвердили у 43 жителей Ижевска, 14 жителей Воткинска, шести жителей Глазова, пяти жителей Увинского района, пяти жителей Завьяловского района, четырех жителей Можги, четырех жителей Якшур-Бодьинского района, трех жителей Игринского района, двух жителей Юкаменского района, двух жителей Камбарского района, по одному случаю зарегистрировано в Алнашском, Глазовском, Кизнерском, Малопургинском, Можгинском, Селтинском, Ярском, Шарканском, Сюмсинском районах.

Вакцинировали всего 5275 человек. Из них 835 получили второй компонент.

Всего в Удмуртии зарегистрировали 26 226 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 22774 человека выздоровели, 346 пациентов скончались.