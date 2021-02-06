В России появится ГОСТ по информированию населения о ЧС

В России появится национальный стандарт по информированию населения о ЧС. Он вступит в силу 1 июня 2021 года.

«Для предотвращения возникновения паники среди населения необходимо регулярно доводить оперативную полную и достоверную информацию о ЧС, исключая возникновение эффекта информационного вакуума. Информация не должна носить противоречивый характер»,— говорится в документе (цитата по ТАСС).

В стандарте прописан порядок информирования населения о ЧС через СМИ и другие каналы, их параметрах и масштабах, принимаемых мерах и способах защиты. Также он определяет правила информирования о выплатах, восстановлении утраченных документов и т.д.

Как должно вестись информирование:

запрещается предоставлять сведения, которые могут вызвать панику, массовые нарушения общественного порядка, информацию ограниченного доступа;

должностные лица обязаны предоставлять в СМИ оперативные сведениями из зоны ЧС с периодичностью не реже четырех раз в сутки;

управление по связям с общественностью и СМИ администрации региона обязано доводить до населения через СМИ сведения об обстановке в зоне ЧС не позднее чем через час после его возникновения и до отмены режима ЧС.

Росстандарт ранее утвердил национальный стандарт эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях. Он также вступит в силу 1 июня 2021 года. Стандарт содержит этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, способов эвакуации в зависимости от характера источника ЧС (радиоактивное загрязнение, химическое заражение местности, землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение), требования по размещению граждан.