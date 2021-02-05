Минтруд хочет расширить возможности подачи заявлений на меры поддержки

Минтруд подготовил проект о расширении механизма предоставления мер социальной поддержки гражданам. Будет создан новый банк данных с информацией о законных представителях, родительских правах и дееспособности граждан.

«Министерство труда и социальной защиты РФ готовится к расширению возможностей социального казначейства»,— говорится в сообщении ведомства. Благодаря новому банку данных, на портале «Госуслуги» право на подачу заявлений на получение мер соцподдержки может быть переведено на законных представителей. Например, родителям — на ребенка, опекунам — на опекаемых граждан.

Социальное казначейство — это механизм предоставления мер соцподдержки. Его основная цель — сделать так, чтобы получать соцподдержку было просто.

Ранее россияне начали получать уведомления о положенных им мерах социальной поддержки. Получить информацию можно через сайт «Госуслуги», единый колл-центр или в центрах «Мои документы». Узнать о поддержке могут такие категории граждан, как родители, пенсионеры, безработные и др.

Закон, упрощающий предоставление россиянам получения информации о полагающихся им льготах и мерах соцподдержки, президент Владимир Путин подписал в конце 2019 года.