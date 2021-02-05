S7 просит продлить поддержку авиаотрасли

S7 предложила продлить программу субсидирования авиакомпаний, потерявших пассажиров из-за пандемии коронавируса, до апреля 2021 года. В прошлом году российские перевозчики уже получили 20,95 млрд руб. госпомощи. Для продления программы, по расчетам S7, понадобится еще 12 млрд руб. В Минтрансе сообщают, что в настоящее время ведется расчет объемов поддержки авиаотрасли. По словам экспертов, при текущем избытке провозных емкостей на внутреннем рынке перевозчики вынуждены снижать тарифы, что ведет к увеличению их убытков.
Кризис в авиаотрасли, по прогнозу S7, продолжится в текущем году из-за закрытых международных направлений, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию директора департамента инвестиционного анализа компании Владимира Кима, с которой он выступил в пятницу на совместном заседании комитета ТПП РФ по транспорту и Союза транспортников России. На внутренних линиях усугубляется избыток провозных емкостей, из-за чего снижаются тарифы на перевозку, следует из презентации. При этом цена нефти вернулась на докризисный уровень.
В S7 просят продлить действие программы господдержки перевозчиков на период с декабря 2020 года по апрель 2021 года. Распределять субсидии предлагается из расчета 685 руб. за каждого потерянного пассажира.
Также в качестве одной из мер поддержки отрасли предлагается понизить планку демпфера (компенсации из федерального бюджета стоимости авиакеросина) с 48,3 тыс. до 40 тыс. руб. за тонну, с его последующей индексацией в 2020–2024 годах. На авиатопливо, приобретаемое перевозчиками в аэропортах ДФО, Крайнего Севера и Арктической зоны, предложено установить отдельный коэффициент обратного акциза в размере 5,0.
В прошлом году пандемия практически вдвое сократила объемы пассажирских перевозок в России — на 46%, до 69,2 млн человек по сравнению с докризисным 2019 годом. Международные перевозки упали на 76%, до 13 млн человек, внутренние — на 23%, до 56,2 млн человек.
Субсидии распределялись из расчета 365 руб. за каждого «потерянного» в феврале-июле пассажира относительно аналогичного периода 2019 года. Для группы «Аэрофлот» применялись отдельные условия — она получила 7,89 млрд руб. вне зависимости от падения трафика.
Однако из-за того, что отрасль успела получить только порядка 15,8 млрд руб., программа господдержки была продлена до ноября. При этом расчетная ставка увеличилась до 685 руб., а общая сумма субсидий сократилась до 20,95 млрд руб. На этот раз вся сумма полностью была выбрана авиаперевозчиками, рассказали “Ъ” в Росавиации. В пресс-службе Минтранса сообщили “Ъ”, что вопрос продления программ поддержки авиакомпаний и аэропортов находится в проработке. «В настоящее время ведется расчет объемов поддержки»,— добавили в ведомстве.
«Тем не менее такая сумма (12 млрд руб.— “Ъ”) даже близко не покроет те потери, которые понесли российские авиакомпании из-за кризиса на рынке авиаперевозок»,— считает эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.
«Для сравнения, в 2019 году только за неделю издержки всей гражданской авиации составляли 32 млрд руб.,— отмечает эксперт.— Конечно, сейчас эти издержки несколько снизились из-за падения объемов перевозок. Однако авиакомпаниям по-прежнему нужно обслуживать свои парки, выплачивать лизинговые платежи, заработную плату сотрудникам». Также, полагает господин Борисов, стоит учитывать, что внутренние рейсы всегда были менее рентабельными, чем международные: «при текущем избытке мощностей на внутреннем рынке перевозчики вынуждены снижать тарифы, что ведет к увеличению убытков». При этом любая попытка поднять цены на авиабилеты будет приводить к оттоку пассажиров к конкурентам, добавляет он.