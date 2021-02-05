S7 просит продлить поддержку авиаотрасли

S7 предложила продлить программу субсидирования авиакомпаний, потерявших пассажиров из-за пандемии коронавируса, до апреля 2021 года. В прошлом году российские перевозчики уже получили 20,95 млрд руб. госпомощи. Для продления программы, по расчетам S7, понадобится еще 12 млрд руб. В Минтрансе сообщают, что в настоящее время ведется расчет объемов поддержки авиаотрасли. По словам экспертов, при текущем избытке провозных емкостей на внутреннем рынке перевозчики вынуждены снижать тарифы, что ведет к увеличению их убытков.

Кризис в авиаотрасли, по прогнозу S7, продолжится в текущем году из-за закрытых международных направлений, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию директора департамента инвестиционного анализа компании Владимира Кима, с которой он выступил в пятницу на совместном заседании комитета ТПП РФ по транспорту и Союза транспортников России. На внутренних линиях усугубляется избыток провозных емкостей, из-за чего снижаются тарифы на перевозку, следует из презентации. При этом цена нефти вернулась на докризисный уровень.

В S7 просят продлить действие программы господдержки перевозчиков на период с декабря 2020 года по апрель 2021 года. Распределять субсидии предлагается из расчета 685 руб. за каждого потерянного пассажира.

По оценке авиакомпании, на это понадобится выделение дополнительных 12 млрд руб. субсидий.

Также в качестве одной из мер поддержки отрасли предлагается понизить планку демпфера (компенсации из федерального бюджета стоимости авиакеросина) с 48,3 тыс. до 40 тыс. руб. за тонну, с его последующей индексацией в 2020–2024 годах. На авиатопливо, приобретаемое перевозчиками в аэропортах ДФО, Крайнего Севера и Арктической зоны, предложено установить отдельный коэффициент обратного акциза в размере 5,0.

В прошлом году пандемия практически вдвое сократила объемы пассажирских перевозок в России — на 46%, до 69,2 млн человек по сравнению с докризисным 2019 годом. Международные перевозки упали на 76%, до 13 млн человек, внутренние — на 23%, до 56,2 млн человек.

Для возмещения убытков авиакомпаний государство выделило в 2020 году сначала 23,4 млрд руб.

Субсидии распределялись из расчета 365 руб. за каждого «потерянного» в феврале-июле пассажира относительно аналогичного периода 2019 года. Для группы «Аэрофлот» применялись отдельные условия — она получила 7,89 млрд руб. вне зависимости от падения трафика.

Однако из-за того, что отрасль успела получить только порядка 15,8 млрд руб., программа господдержки была продлена до ноября. При этом расчетная ставка увеличилась до 685 руб., а общая сумма субсидий сократилась до 20,95 млрд руб. На этот раз вся сумма полностью была выбрана авиаперевозчиками, рассказали “Ъ” в Росавиации. В пресс-службе Минтранса сообщили “Ъ”, что вопрос продления программ поддержки авиакомпаний и аэропортов находится в проработке. «В настоящее время ведется расчет объемов поддержки»,— добавили в ведомстве.

Эксперты отмечают, что в текущих условиях авиаперевозчикам будет полезна любая поддержка.

«Тем не менее такая сумма (12 млрд руб.— “Ъ”) даже близко не покроет те потери, которые понесли российские авиакомпании из-за кризиса на рынке авиаперевозок»,— считает эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

«Для сравнения, в 2019 году только за неделю издержки всей гражданской авиации составляли 32 млрд руб.,— отмечает эксперт.— Конечно, сейчас эти издержки несколько снизились из-за падения объемов перевозок. Однако авиакомпаниям по-прежнему нужно обслуживать свои парки, выплачивать лизинговые платежи, заработную плату сотрудникам». Также, полагает господин Борисов, стоит учитывать, что внутренние рейсы всегда были менее рентабельными, чем международные: «при текущем избытке мощностей на внутреннем рынке перевозчики вынуждены снижать тарифы, что ведет к увеличению убытков». При этом любая попытка поднять цены на авиабилеты будет приводить к оттоку пассажиров к конкурентам, добавляет он.

Евгения Коляда