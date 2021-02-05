СМИ узнали об обсуждении Берлином «механизма отключения» для «Северного потока-2»

Немецкие власти обсуждают идею снабдить трубопровод «Северный поток-2» механизмом отключения, сообщает журнал Wirtschaftswoche со ссылкой на источник в МИД ФРГ. Таким образом, подача газа с немецкой стороны может быть прервана в случае, если Россия попытается «шантажировать Украину, сократив через нее поставки».

Такой механизм, по мнению источника, сделает практически невозможным для Кремля использовать «Северный поток-2» в качестве рычага воздействия на Киев, что является важным требованием США. При этом издание отмечает, что на самом деле ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни глава МИД Хайко Маас не готовы к выходу из проекта.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, его мощность должна составить 55 млрд куб. м в год. Оператор проекта — Nord Stream 2 AG, единственный акционер этой компании — «Газпром».

Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США. Прокладка продолжилась спустя год. 21 января Европарламент принял резолюцию с призывом остановить строительство «Северного потока-2» из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.

Подробнее о резолюции читайте в публикации “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».