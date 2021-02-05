Умер актер Кристофер Пламмер

Канадский актер Кристофер Пламмер умер на 92-м году жизни, сообщают Associated Press и Deadline со ссылкой на родственников и менеджера Лу Питта. Причина смерти не сообщается. Родственники отмечают, что господин Пламмер скончался мирно в своем доме в штате Коннектикут (США).

Господин Пламмер был известен по ролям в фильмах «Звуки музыки», «Возвращение Розовой пантеры», «Девушка с татуировкой дракона» и других. В 2010 году он стал старейшим актером, получившим «Оскар» за роль второго плана в фильме «Начинающие». Эта роль также принесла ему премии Гильдии киноактеров США и «Золотой глобус». В 2017 году Кристофер Пламмер также стал самым старым актером, номинированным на «Оскар» за роль в фильме «Все деньги мира». На момент выдвижения ему было 88 лет.