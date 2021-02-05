Сербский суд признал экс-начальника Генштаба виновным в шпионаже в пользу США

Высший суд Белграда приговорил бывшего начальника генштаба Момчило Перишича к трем годам тюремного заключения за передачу государственных секретов США в 2002 году, сообщает Balkan Insight. Два других фигуранта дела, подполковник Миодраг Секулич и гражданский Владан Влайкович, были осуждены и приговорены к полутора годам тюремного заключения каждый.

Высший суд заявил, что Перишич осужден за шпионаж, а Секулич и Влайкович осуждены за разглашение военной тайны. Судебный процесс начался в 2016 году. Момчило Перишич не признал себя виновным.

Согласно официальной версии, он был арестован в марте 2002 года в отеле недалеко от Белграда, когда встречался с американским дипломатом Джоном Дэвидом Нейбором. Перишич передал ему документы об участии армии в военных действиях в Хорватии и Боснии.

Оба были задержаны, но Джон Нейбор был быстро освобожден, поскольку у него был дипломатический иммунитет. США сразу же отвергли передачу каких-либо секретных данных.