Прибыль Sanofi по итогам года выросла на 339%

Французская фармацевтическая компания Sanofi опубликовала результаты четвертого квартала и всего 2020 года. Как отмечается в отчетности, по итогам квартала продажи снизились на 2,4% и достигли €9,4 млрд, а чистая прибыль составила €1 млрд. Годом ранее убыток за аналогичный период составлял €10 млрд.

По итогам года продажи упали на 0,2%, до €36 млрд, а прибыль выросла на 339% и достигла €12,3 млрд. Однако такой рост прибыли объясняется в первую очередь продажей в мае за €7,2 млрд доли Sanofi в американской биотехнологической компании Regeneron, которая занимается разработкой препаратов для лечения COVID-19. Учитывая итоги года, совет директоров Sanofi предложил выплатить дивиденды в размере €3,2 на одну акцию, или более €4 млрд в общей сложности.

Алена Миклашевская