Что смотреть на «Золотой маске». Часть II: не-Москва

В прошлом номере Weekend рассказывал о лучших московских спектаклях в афише «Золотой маски», в этот раз — лучшие спектакли из других городов, то есть собственно то, чем «Золотая маска» традиционно и привлекает московскую публику





оперетта

Сильва

Режиссер Дмитрий Белов

Театр музыкальной комедии, Екатеринбург

Фото: Игорь Желнов

«Сильву», эту квинтэссенцию театрального консерватизма, тонущую в давно надоевшем «море огней», режиссер Дмитрий Белов и дирижер Дмитрий Волосников переосмыслили самым, казалось бы, нехитрым образом — добавив исторический антураж времени создания оперетты. Кальман написал историю любовных неурядиц певицы Сильвы в 1915 году — и если его героев представить себе не «вообще» в какой-то Европе, а в Европе, разделенной фронтами Первой мировой войны, то мелодрама превращается во вполне серьезную драму.

Театр «Геликон-опера», 2 марта, 19.00





драма

Идиот

Режиссер Андрей Прикотенко

Театр «Старый дом», Новосибирск

Фото: пресс-служба фестиваля "Золотая Маска"

Еще одна перечитанная — и переписанная — классика: Прикотенко переносит героев Достоевского в сегодняшний день — как он это уже делал с персонажами «Гамлета», поставленного в стиле рэп. Как и в «Гамлете», визуальное решение, пространство, технологичная среда для режиссера не менее важны, чем текст. Как и в «Гамлете», протагонистом спектакля становится очень хороший новосибирский актер Анатолий Григорьев — в позапрошлом веке про него сказали бы «герой-неврастеник», а сегодня он просто очень современный молодой человек, не более и не менее безумный, чем окружающий его мир.

Электротеатр «Станиславский», 9, 10 марта, 19.00





современный танец

Личность. Сердце на его рукаве. Свободу статуе!

Театр «Провинциальные танцы», Екатеринбург

Фото: Дарья Попова

Три одноактные постановки из Екатеринбурга объединены традиционной для современного танца темой телесной идентичности современного человека — движение здесь не только средство, но и сюжет. «Личность» хореографа Йозефа Трефели — это история самоосознания, отделения человека от толпы. «Сердце на его рукаве» (хореографы Дариуш Новак и Дор Мамалия) — своего рода сводная иконография человеческих страданий с древнейших времен, энциклопедия боли, впрочем чрезвычайно впечатляющая и эстетичная. А в получасовом спектакле «Свободу статуе!» (хореографы Анна Щеклеина и Александр Фролов) движение становится синонимом свободы: не только телесной, но и любой свободы вообще.

Театр на Таганке, 17 марта, 20.00





драма

Хроники Нарнии. Племянник чародея

Хроники Нарнии. Конь и его мальчик

Режиссер Роман Феодори

Театр юного зрителя, Красноярск

Фото: Фрол Подлесный

Дилогия по мотивам саги Клайва Льюиса — не номинант, а просто гость «Маски» в этом году, участник программы «Детский weekend». Надо отдать должное Роману Феодори: будучи вполне «взрослым» режиссером, он вот уже который год с полной самоотдачей руководит Красноярским ТЮЗом и вместе с художником Даниилом Ахмедовым культивирует там очень зрелищный визуальный театр. Детям эта «Нарния» рекомендуется в любом случае, но и взрослым изобилие спецэффектов наверняка понравится.

РАМТ, 17 марта, 19.00 («Племянник чародея»); 19 марта, 19.00 («Конь и его мальчик»)





пластический театр

Горемычные танцы

Режиссер Александр Артемов

Театр ТРУ, Санкт-Петербург

Фото: пресс-служба фестиваля "Золотая Маска"

В номинации «Эксперимент», как обычно, собрано все, чему современная театральная мысль пока еще не может придумать определения. «Горемычные танцы» фигурируют в афише с не поддающимся расшифровке жанром «текстоцентричный балет пограничных состояний». Авторы спектакля говорят о «комментирующем танце» и о борьбе слова с действием, объединяющей русский фольклор с современной повседневностью. В любом случае танец здесь скорее метафора, чем профессия, а номинирован спектакль и вообще за драматургию.

Театр «Практика», 27, 28 марта, 19.00 и 21.00

Королевство кривых

Режиссер Антон Федоров

Татарский драматический театр, Альметьевск

Фото: пресс-служба фестиваля "Золотая Маска"

Имя режиссера Антона Федорова, ученика Юрия Погребничко, еще года три тому назад в театральном мире было совсем не на слуху — а в этом сезоне он номинирован сразу за две свои работы: «Петровы в гриппе» в «Гоголь-центре» и «Королевство кривых» в Альметьевском театре. «Королевство» — документальная сказка, поставленная на татарском языке,— соединяет историю о вывернутом наизнанку мире, знакомую нам по повести Виталия Губарева и фильму Александра Роу, с реалиями советской жизни конца 1920-х. Только девушка Оля ищет в ней не своего зеркального двойника, а исчезнувшего друга Диму Варламова (ассоциация с Варламом Шаламовым неслучайна). В СССР человеку, как известно, было где исчезнуть — Антон Федоров со своим довольно гротескным взглядом на вещи исследует сталинское Зазеркалье.

МТЮЗ, 5 апреля, 20.00

Ночной писатель

Режиссер Ян Фабр

Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург

Фото: Стас Левшин/БДТ им.Г.А.Товстоногова

Моноспектакли на «Маску» попадают очень редко, возможно, эксперты сознательно или бессознательно оценивают их как концертный жанр (чаще всего не без оснований). «Ночной писатель» — исключение. Возможно, решающую роль в этом случае сыграл исходный материал. Моноспектакль основан на дневниках выдающегося режиссера, художника и перформера Яна Фабра — автопортрет творческой души, вывернутой наизнанку во всем своем величии и неприглядности. До БДТ Фабр поставил «Писателя» в своей бельгийской компании, в Питере спектакль играют в очередь замечательный актер Андрей Феськов и актер и режиссер Александр Молочников, но на «Маску» нельзя номинировать два состава, поэтому на обоих показах мы увидим только Феськова.

Театр «Современник», Другая сцена, 5 апреля, 21.00, 6 апреля, 18.00

Экстремалы

Режиссер Петр Шерешевский

«Чехов-центр», Южно-Сахалинск

Фото: пресс-служба фестиваля "Золотая Маска"

Пьесу современного австрийского драматурга (а также актера и режиссера) Фолькера Шмидта в «Чехов-центре» поставил Петр Шерешевский (на прошлогодней «Маске» многие высоко оценили его «Ревизора», поставленного в Псковском драмтеатре). В маленьком тесном пространстве, в котором умещаются и велотренажеры, и мусорные баки, и гинекологическое кресло, но, разумеется, не предполагается никакое личное пространство, шесть человек переживают очень личные истории. Спектакль, живущий в быстрых и нервных ритмах сегодняшнего мира, позволяет зрителям встретиться не только с персонажами, но и с самими собой — в буквальном смысле слова: зеркало отражает зрительный зал, превращая публику в участников всех историй.

Театр им. Вл. Маяковского, 6, 7 апреля, 20.00





мюзикл

Фома

Режиссер Филипп Разенков

Музыкальный театр, Новосибирск

Фото: мюзикл

Очень зажигательный во всех отношениях рок-мюзикл, в основе которого — песни Юрия Шевчука и отчасти его биография. История о мальчике Фоме, который не захотел превращаться в обывателя, а захотел стать андерграундным певцом,— это история про свободу — политическую, человеческую и особенно музыкальную. Постановщик «Фомы» Филипп Разенков в Новосибирской музкомедии уже сделал два спектакля, отмеченные многочисленными «Золотыми масками»,— говорят, что и этот спектакль без наград вряд ли останется. На помощь симфоническому оркестру вызвана рок-группа «Красный берег», а в зале и на сцене царит вполне аутентичная атмосфера стадионного концерта.

РАМТ, 7 апреля, 19.00





драма

Чернобыльская молитва

Режиссер Дмитрий Егоров

Никитинский театр, Воронеж

Фото: Диана Литвинова

Питерский режиссер Дмитрий Егоров — один из немногих, умеющих по-настоящему работать с документальным материалом и превращать прямую речь не просто в драматизированные диалоги, но в настоящие спектакли на больших театральных сценах. Неудивительно, что любимый автор Егорова — Светлана Алексиевич: он уже поставил, кажется, все ее книги. Новейший спектакль Егорова основан на книге «Чернобыльская молитва» — подробная, медленная работа по освоению текста, предназначенная для тех, кому сериал BBC кажется недостаточно аутентичным.

Центр драматургии и режиссуры, площадка «Сокол», 10 апреля, 16.00 и 20.00

Наводнение

Режиссер Сергей Левицкий

Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева, Улан-Удэ

Фото: Александра Данилова

Рассказ Евгения Замятина, история семейного «треугольника», заканчивающаяся убийством, у Сергея Левицкого поставлен, очевидно, под сильным влиянием кинематографа, хотя ни камер, ни экранов здесь нет. Но каждый элемент минималистичного интерьера или предмет реквизита, каждый звук, любое слово и жест здесь играют свою роль, собираясь в картину томительной, почти бессловесной жизни, которая постепенно прорастает безумием, насилием и смертью. Только кино это мы смотрим как будто бы на замедленной скорости. Интересно, что несколько лет назад в конкурсе «Маски» была показана постановка того же текста, сделанная Алексеем Песеговым,— и тоже игравшаяся будто бы в рапиде. Видимо, что-то в тексте Замятина располагает к такой замедляющей жизненные темпы подробности.

Театр «Русская песня», 13 апреля, 14.00 и 19.00

Я нанял убийцу

Режиссер Галина Зальцман

Драматический театр, Шарыпово

Фото: пресс-служба фестиваля "Золотая Маска"

Этот спектакль стоит посмотреть не только ради него самого, но и ради знакомства с уникальным театром из Красноярского края, который успешно работает уже 36 лет в городе площадью в 30 кв. км и населением меньше 40 тыс. человек. При этом в репертуаре Шарыповского театра нет ни консервативной классики, ни так называемого коммерческого репертуара, который якобы так любит наша нестоличная публика. «Я нанял убийцу» — остроумная компиляция из трех фильмов Аки Каурисмяки. Объединяет их логичным образом пивной бар, в котором герои находят и теряют друг друга.

Центр им. Вс. Мейерхольда, 13, 14 апреля, 20.00