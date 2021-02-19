Что смотреть на «Золотой маске». Часть II: не-Москва

В прошлом номере Weekend рассказывал о лучших московских спектаклях в афише «Золотой маски», в этот раз — лучшие спектакли из других городов, то есть собственно то, чем «Золотая маска» традиционно и привлекает московскую публику
оперетта
Сильва
Режиссер Дмитрий Белов
Театр музыкальной комедии, Екатеринбург
«Сильву», эту квинтэссенцию театрального консерватизма, тонущую в давно надоевшем «море огней», режиссер Дмитрий Белов и дирижер Дмитрий Волосников переосмыслили самым, казалось бы, нехитрым образом — добавив исторический антураж времени создания оперетты. Кальман написал историю любовных неурядиц певицы Сильвы в 1915 году — и если его героев представить себе не «вообще» в какой-то Европе, а в Европе, разделенной фронтами Первой мировой войны, то мелодрама превращается во вполне серьезную драму.
Театр «Геликон-опера», 2 марта, 19.00
драма
Идиот
Режиссер Андрей Прикотенко
Театр «Старый дом», Новосибирск
Еще одна перечитанная — и переписанная — классика: Прикотенко переносит героев Достоевского в сегодняшний день — как он это уже делал с персонажами «Гамлета», поставленного в стиле рэп. Как и в «Гамлете», визуальное решение, пространство, технологичная среда для режиссера не менее важны, чем текст. Как и в «Гамлете», протагонистом спектакля становится очень хороший новосибирский актер Анатолий Григорьев — в позапрошлом веке про него сказали бы «герой-неврастеник», а сегодня он просто очень современный молодой человек, не более и не менее безумный, чем окружающий его мир.
Электротеатр «Станиславский», 9, 10 марта, 19.00
современный танец
Личность. Сердце на его рукаве. Свободу статуе!
Театр «Провинциальные танцы», Екатеринбург
Три одноактные постановки из Екатеринбурга объединены традиционной для современного танца темой телесной идентичности современного человека — движение здесь не только средство, но и сюжет. «Личность» хореографа Йозефа Трефели — это история самоосознания, отделения человека от толпы. «Сердце на его рукаве» (хореографы Дариуш Новак и Дор Мамалия) — своего рода сводная иконография человеческих страданий с древнейших времен, энциклопедия боли, впрочем чрезвычайно впечатляющая и эстетичная. А в получасовом спектакле «Свободу статуе!» (хореографы Анна Щеклеина и Александр Фролов) движение становится синонимом свободы: не только телесной, но и любой свободы вообще.
Театр на Таганке, 17 марта, 20.00
драма
Хроники Нарнии. Племянник чародея
Хроники Нарнии. Конь и его мальчик
Режиссер Роман Феодори
Театр юного зрителя, Красноярск
Дилогия по мотивам саги Клайва Льюиса — не номинант, а просто гость «Маски» в этом году, участник программы «Детский weekend». Надо отдать должное Роману Феодори: будучи вполне «взрослым» режиссером, он вот уже который год с полной самоотдачей руководит Красноярским ТЮЗом и вместе с художником Даниилом Ахмедовым культивирует там очень зрелищный визуальный театр. Детям эта «Нарния» рекомендуется в любом случае, но и взрослым изобилие спецэффектов наверняка понравится.
РАМТ, 17 марта, 19.00 («Племянник чародея»); 19 марта, 19.00 («Конь и его мальчик»)
пластический театр
Горемычные танцы
Режиссер Александр Артемов
Театр ТРУ, Санкт-Петербург
В номинации «Эксперимент», как обычно, собрано все, чему современная театральная мысль пока еще не может придумать определения. «Горемычные танцы» фигурируют в афише с не поддающимся расшифровке жанром «текстоцентричный балет пограничных состояний». Авторы спектакля говорят о «комментирующем танце» и о борьбе слова с действием, объединяющей русский фольклор с современной повседневностью. В любом случае танец здесь скорее метафора, чем профессия, а номинирован спектакль и вообще за драматургию.
Театр «Практика», 27, 28 марта, 19.00 и 21.00
Королевство кривых
Режиссер Антон Федоров
Татарский драматический театр, Альметьевск
Имя режиссера Антона Федорова, ученика Юрия Погребничко, еще года три тому назад в театральном мире было совсем не на слуху — а в этом сезоне он номинирован сразу за две свои работы: «Петровы в гриппе» в «Гоголь-центре» и «Королевство кривых» в Альметьевском театре. «Королевство» — документальная сказка, поставленная на татарском языке,— соединяет историю о вывернутом наизнанку мире, знакомую нам по повести Виталия Губарева и фильму Александра Роу, с реалиями советской жизни конца 1920-х. Только девушка Оля ищет в ней не своего зеркального двойника, а исчезнувшего друга Диму Варламова (ассоциация с Варламом Шаламовым неслучайна). В СССР человеку, как известно, было где исчезнуть — Антон Федоров со своим довольно гротескным взглядом на вещи исследует сталинское Зазеркалье.
МТЮЗ, 5 апреля, 20.00
Ночной писатель
Режиссер Ян Фабр
Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
Моноспектакли на «Маску» попадают очень редко, возможно, эксперты сознательно или бессознательно оценивают их как концертный жанр (чаще всего не без оснований). «Ночной писатель» — исключение. Возможно, решающую роль в этом случае сыграл исходный материал. Моноспектакль основан на дневниках выдающегося режиссера, художника и перформера Яна Фабра — автопортрет творческой души, вывернутой наизнанку во всем своем величии и неприглядности. До БДТ Фабр поставил «Писателя» в своей бельгийской компании, в Питере спектакль играют в очередь замечательный актер Андрей Феськов и актер и режиссер Александр Молочников, но на «Маску» нельзя номинировать два состава, поэтому на обоих показах мы увидим только Феськова.
Театр «Современник», Другая сцена, 5 апреля, 21.00, 6 апреля, 18.00
Экстремалы
Режиссер Петр Шерешевский
«Чехов-центр», Южно-Сахалинск
Пьесу современного австрийского драматурга (а также актера и режиссера) Фолькера Шмидта в «Чехов-центре» поставил Петр Шерешевский (на прошлогодней «Маске» многие высоко оценили его «Ревизора», поставленного в Псковском драмтеатре). В маленьком тесном пространстве, в котором умещаются и велотренажеры, и мусорные баки, и гинекологическое кресло, но, разумеется, не предполагается никакое личное пространство, шесть человек переживают очень личные истории. Спектакль, живущий в быстрых и нервных ритмах сегодняшнего мира, позволяет зрителям встретиться не только с персонажами, но и с самими собой — в буквальном смысле слова: зеркало отражает зрительный зал, превращая публику в участников всех историй.
Театр им. Вл. Маяковского, 6, 7 апреля, 20.00
мюзикл
Фома
Режиссер Филипп Разенков
Музыкальный театр, Новосибирск
Очень зажигательный во всех отношениях рок-мюзикл, в основе которого — песни Юрия Шевчука и отчасти его биография. История о мальчике Фоме, который не захотел превращаться в обывателя, а захотел стать андерграундным певцом,— это история про свободу — политическую, человеческую и особенно музыкальную. Постановщик «Фомы» Филипп Разенков в Новосибирской музкомедии уже сделал два спектакля, отмеченные многочисленными «Золотыми масками»,— говорят, что и этот спектакль без наград вряд ли останется. На помощь симфоническому оркестру вызвана рок-группа «Красный берег», а в зале и на сцене царит вполне аутентичная атмосфера стадионного концерта.
РАМТ, 7 апреля, 19.00
драма
Чернобыльская молитва
Режиссер Дмитрий Егоров
Никитинский театр, Воронеж
Питерский режиссер Дмитрий Егоров — один из немногих, умеющих по-настоящему работать с документальным материалом и превращать прямую речь не просто в драматизированные диалоги, но в настоящие спектакли на больших театральных сценах. Неудивительно, что любимый автор Егорова — Светлана Алексиевич: он уже поставил, кажется, все ее книги. Новейший спектакль Егорова основан на книге «Чернобыльская молитва» — подробная, медленная работа по освоению текста, предназначенная для тех, кому сериал BBC кажется недостаточно аутентичным.
Центр драматургии и режиссуры, площадка «Сокол», 10 апреля, 16.00 и 20.00
Наводнение
Режиссер Сергей Левицкий
Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева, Улан-Удэ
Рассказ Евгения Замятина, история семейного «треугольника», заканчивающаяся убийством, у Сергея Левицкого поставлен, очевидно, под сильным влиянием кинематографа, хотя ни камер, ни экранов здесь нет. Но каждый элемент минималистичного интерьера или предмет реквизита, каждый звук, любое слово и жест здесь играют свою роль, собираясь в картину томительной, почти бессловесной жизни, которая постепенно прорастает безумием, насилием и смертью. Только кино это мы смотрим как будто бы на замедленной скорости. Интересно, что несколько лет назад в конкурсе «Маски» была показана постановка того же текста, сделанная Алексеем Песеговым,— и тоже игравшаяся будто бы в рапиде. Видимо, что-то в тексте Замятина располагает к такой замедляющей жизненные темпы подробности.
Театр «Русская песня», 13 апреля, 14.00 и 19.00
Я нанял убийцу
Режиссер Галина Зальцман
Драматический театр, Шарыпово
Этот спектакль стоит посмотреть не только ради него самого, но и ради знакомства с уникальным театром из Красноярского края, который успешно работает уже 36 лет в городе площадью в 30 кв. км и населением меньше 40 тыс. человек. При этом в репертуаре Шарыповского театра нет ни консервативной классики, ни так называемого коммерческого репертуара, который якобы так любит наша нестоличная публика. «Я нанял убийцу» — остроумная компиляция из трех фильмов Аки Каурисмяки. Объединяет их логичным образом пивной бар, в котором герои находят и теряют друг друга.
Центр им. Вс. Мейерхольда, 13, 14 апреля, 20.00