Владелец кафе в Екатеринбурге подал в суд на Сбербанк

Арбитражный суд Свердловской области принял иск владельца пироговой «Подсолнухи» в Екатеринбурге Андрея Семенова к Сбербанку. Как сообщил господин Семенов в своем Facebook, причиной иска стало требование банка вернуть льготный кредит на сумму 1 млн руб., выданный в рамках поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции.

О том, что банк потребовал возврата кредита, стало известно в декабре. По словам господина Семенова, возврат денег мог повлечь за собой закрытие заведения. Представитель банка тогда рассказал, что причиной требования стали изменения в программе льготного кредитования, которые вступили в силу 3 декабря 2020 года. Согласно условиям программы, рыночная процентная ставка в случае изменения численности персонала предприятия устанавливается только на период погашения кредита — с 1 декабря 2020 по 1 марта 2021 года. При этом на базовый период ставка в размере 2% не меняется.

Банки начали выдавать предпринимателям льготные кредиты под 2% в начале пандемии коронавируса. По условиям компании должны были погасить задолженность до 1 апреля 2021 года. Если предприятие будет сохранять занятость на уровне от 90%, то после истечения срока кредита расходы на себя брало государство. В случае сохранения 80% штата списывались половина кредита и проценты по нему.

Михаил Мананников, Екатеринбург