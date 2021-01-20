Смольный подал иск к РЖД о восстановлении исторического здания на Днепропетровской улице

Власти Петербурга в лице комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры подали исковое заявление о восстановлении здания на Днепропетровской улице, д.2. Оно не является объектом культурного наследия, однако относится к числу исторических, построенных до 1917 года. Собственником объекта значится ОАО «РЖД».

Как сообщили в КГИОП, в связи с публикациями в СМИ о начале демонтажа исторического здания комитет провел проверку, в ходе которой подтвердилась информация о производстве на объекте несанкционированных работ. При этом никакая документация для выдачи соответствующего разрешения на их производство в комитет не поступала. В адрес собственника направлено предписание о приостановке производства работ.

В адрес ответчика направлено исковое заявление в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. КГИОП требует произвести работы по восстановлению внешнего облика исторического здания, в случае их неисполнения взыскать с ОАО «РЖД» 100 тыс. рублей, а при дальнейшем неисполнении — 200 тыс. руб. в месяц, до фактического исполнения решения суда.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд оштрафовал компанию-застройщика за ненадлежащее состояние двух памятников федерального значения в Сестрорецке.