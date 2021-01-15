Госдолг Краснодарского края в декабре 2020 года сократился на 2,6%

Государственный долг Краснодарского края по данным на 1 января 2021 года составил 102,07 млрд руб. Это на 2,6% меньше, чем месяцем ранее, следует из материалов регионального министерства финансов.

В структуре госдолга наибольшую долю занимают бюджетные кредиты — 72,07 млрд руб. За месяц их объем увеличился на 22,5% (в ноябре – 58,82 млрд руб.). Еще 30 млрд руб. составили обязательства по государственным ценным бумагам. В тоже время в течение декабря 2020 года власти Краснодарского края полностью погасили все коммерческие кредиты, которые на тот момент составляли 16 млрд руб.

В целом, по итогам 2020 года объем госдолга Краснодарского края увеличился на 2,6%: по данным на 1 января 2020 года он составлял 99,51 млрд руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, госдолг Краснодарского края в ноябре 2020 года вырос на 8% - до 104,82 млрд руб. Рост произошел за счет коммерческих кредитов, которые в ноябре 2020 года выросли с 8 до 16 млрд руб.

24 декабря 2020 года стало известно, что власти Краснодарского края досрочно погасили привлеченные в 2020 году коммерческие кредиты в объеме 16 млрд руб. Выплаты по этим кредитам должны были состояться в 2021 и 2022гг.

Алексей Белянин