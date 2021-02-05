Тюменским подросткам разрешили посещать торговые центры без сопровождения взрослых

В Тюменской области сняли запрет на посещение торговых центров лицами младше 18 лет без сопровождения взрослых, введенный для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Кроме того, власти разрешили баням, саунам и СПА-центрам работать после 23:00. Также разрешено проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях при заполняемости зала не более 50%.

Напомним, ранее губернатор Александр Моор сообщил, что сегодня был снят запрет на работу предприятий общественного питания в ночное время. Поликлиникам разрешили возобновить плановые осмотры.

С начала пандемии в Тюменской области зарегистрировано около 29 тыс. случаев COVID-19, при этом более 27 тыс. уже выздоровели, 254 человека скончались.