В Тюменской области снят запрет на работу общепита в ночное время

В Тюменской области снят запрет на работу предприятий общественного питания после 23:00, сообщил в Instagram губернатор Александр Моор. При этом запрет на работу в ночное время для ночных клубов и танцевальных площадок сохраняется.

Кроме того, поликлиники вновь могут начать проводить профилактические осмотры и оказывать плановую медицинскую помощь.

«Ситуация с пандемией в области стабилизируется. Но расслабляться еще рано. Масочный режим будет сохранен», — отметил губернатор.

С начала пандемии в Тюменской области зарегистрировано около 29 тыс. случаев COVID-19, при этом более 27 тыс. уже выздоровели, 254 человека скончались.