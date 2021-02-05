Объем продаж жилья бизнес-класса в Петербурге вырос на 14%

За 2020 год квадратный метр в петербургских новостройках бизнес- и премиум-класса подорожал на 17%. Объем продаж вырос на 14%.

Как сообщили эксперты международной консалтинговой компании Colliers, на рост продаж оказала влияние программа льготной ипотеки. В городе за прошлый год было зарегистрировано 81,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), на 18,6% меньше, чем в 2019 году. По данным на декабрь, средняя стоимость «квадрата» жилья в классе «бизнес» составляла 205 тыс. руб., а в премиум-классе — 297 тыс. руб. за кв. м.

Петербург продолжает лидировать по объему выдачи льготной ипотеки. За период действия программы было зарегистрировано 18,5 тыс. ипотечных сделок. С мая по декабрь такие ДДУ составили 61% сделок. В текущем году эксперты ожидают снижения количества сделок из-за вымывания предложения и ростом цен на квартиры.