Мама Леонида Волкова не исключила, что обыски в екатеринбургской квартире могут повториться

Мама координатора региональных штабов Навального Леонида Волкова Сусанна Волкова рассказала об обысках в ее екатеринбургской квартире. В эфире «Эхо Москвы» женщина призналась, что психологически она была готова к такому с лета 2019 года после дела ФБК (Некоммерческая организация Фонд борьбы с коррупцией входит в реестр иноагентов — “Ъ”). Напомни, обыск начался 6:30 утра в рамках дела в отношении Леонида Волкова о нарушении санитарно-эпидемических правил на несанкционированных протестных акциях в Москве 23 января.

«(Открыв дверь — “Ъ”) мы увидели не ту картину, которую ожидали, судя по московским обыскам. Было трое молодых людей, они представились, очень корректно. Один был из следственного управления, двое из мужчин из центра "Э". Сказали, что у них есть бумага из Москвы и им необходимо провести… Это называлось обыск, но по сути это вылилось в опрос. У них не было понятых, они разбудили двух соседей. Осмотр был. После опроса они поняли, что Леня уже несколько лет уже просто физически не заходил к нам в гости, а их интересовал носитель информации, принадлежавший лично ему. Все свелось к заполнению некоторых бумажек», — рассказала Сусанна Волкова.

По словам женщины, сотрудники спрашивали у нее формальные вещи: сколько лет Леонид Волков не живет в екатеринбургской квартире, сколько лет уже не прописан в ней.

«Скорее всего это акция устрашения, но не нас, а всех соратников, другого объяснения я не могла дать. Леня был удивлен, что именно по этому делу пришли, поэтому он не исключает, что могут прийти и по другому делу. Это самое неприятное, что еще могут быть (обыски — “Ъ”), не хотелось бы. Для нас это нервная ситуация, может быть у нас нервы уже закалились за последние 10 лет, но я себя всегда успокаиваю тем, что другим хуже – родителям Алексея Навального хуже, чем нам», — пояснила госпожа Волкова.

Также, отвечая на вопросы журналистов, женщина сказала, что не рассматривает вариант уехать из России, но не стала говорить об этом с полной уверенностью.