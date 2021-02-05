В деле о пожаре начались задержания

В Красноярске по делу о крупном пожаре на складе автозапчастей правоохранителями задержаны директор и начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК». Они подозреваются в нарушении требований пожарной безопасности. Во время тушения пожара погибли трое сотрудников МСЧ и рабочий склада. Выяснилось, что последний был 22-летним жителем Тувы. К главе республики Шолбану Кара-оолу обратились его родственники с просьбой ускорить следственные действия, чтобы в кратчайшие сроки доставить тело погибшего на родину.

В рамках уголовного дела о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске, во время которого погибли четверо человек, задержаны 33-летний директор Антон Гордеев и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК» Алексей Андреев. Они подозреваются в нарушении требований пожарной безопасности, за соблюдение которых несли ответственность. Сейчас с участием подозреваемых проводятся следственные действия, им будет предъявлено обвинение в установленный законом срок, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Владелец «Автотрейд-КСК», по данным «СПАРК-Интерфакс»,— Павел Пархомов, которому также принадлежит сеть складов автозапчастей «Автотрейд» в регионах России: в Иркутской области, Приморском крае. Ростовской области, Новосибирской области, Москве и др.

Пожар на красноярском складе случился утром 3 февраля. Пять звеньев пожарной службы краевого МЧС отправились в горящее здание на поиски одного из работников, который не успел эвакуироваться. Однако, как уточнили в МЧС, произошло резкое увеличение интенсивности горения, обрушилась кровля. Пропала связь с одним из звеньев, в состав которого вошли Анатолий Жалнерчик, Алексей Пузырев и Максим Рябцев.

До этого пожарные успели сообщить по рации, что не видят выхода и у них заканчивается воздух в баллонах.

Огонь был локализован лишь к вечеру. Тогда МЧС сообщило о том, что найдено тело работника склада. Тела спасателей были найдены уже ночью. Полностью потушить пожар удалось лишь в 17:00 мск 4 февраля.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Сейчас проводятся следственные действия по установлению причин пожара и всех обстоятельств происшедшего, проводятся судебные экспертизы.

Последствия пожара на складе автозапчастей Фото: МЧС России

По указу президента РФ Владимира Путина сотрудники краевого МЧС, погибшие при пожаре, за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, посмертно награждены орденами Мужества. Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился выплатить родственникам погибших на пожаре по 1 млн руб. В крае 5 февраля объявлено днем траура.

Сотрудник МЧС возлагает цветы к стенам склада, где погиб его коллега Фото: МЧС России

Погибший сотрудник склада — 22-летний житель Тувы Сат Алдын-Херел. «Пожар на складе Красноярска — наша общая трагедия. Сегодня узнал, что в том пожаре погиб наш земляк. Мне горько, что прервалась жизнь парнишки, который с молодого возраста зарабатывал своим честным трудом, старался строить свою жизнь. Искренне скорблю с его родными»,— сообщил в своем Instagram глава Тувы Шолбан Кара-оол. По его словам, к нему обратились родственники погибшего с просьбой ускорить судебно-медицинскую экспертизу и согласование со следствием, так как тело необходимо как можно быстрее перевезти на родину и «проводить в последний путь в благополучный день, указанный буддийскими ламами».

Юлия Сасевич, Новосибирск