Замначальника ОМВД по Уфимскому району арестован на два месяца

Кировский райсуд Уфы сегодня по ходатайству следствия арестовал на два месяца, до 2 апреля, заместителя начальника ОМВД по Уфимскому району Андрея Теплова и уфимца Вадима Бахтизина.

Вадим Бахтизин и Андрей Теплов были задержаны 3 и 4 февраля. Органами предварительного следствия им предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.291.1 УК РФ).

По версии следствия, Вадим Бахтизин узнал, что в отношении его знакомого предпринимателя, чья личность не разглашается, расследуется уголовное дело по фактам мошенничества и фальсификации доказательств. Вступив в сговор с Андреем Тепловым, господин Бахтизин сообщил фигуранту, что за взятку в 12,5 млн руб. может обеспечить прекращение уголовного преследования. Деньги он обещал передать должностным лицам правоохранительных органов. Предприниматель согласился и передал злоумышленникам необходимую сумму.

Влада Шипилова