200 тысяч и никакой романтики

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и уголовного розыска полиции раскрыли громкое убийство женщины, совершенное в конце прошлого года в Москве. Как выяснило следствие, 30-летнюю танцовщицу и хореографа Наталью Пронину за 200 тыс. руб. заказала другая женщина — психолог, приревновавшая ее к своему любовнику. В рамках расследования задержаны пятеро подозреваемых, в том числе киллер — уроженец Чечни. В ближайшее время все они будут арестованы судом.

Наталья Пронина была смертельно ранена выстрелом из пистолета в голову 23 декабря прошлого года на Профсоюзной улице в Москве. На место происшествия тогда выезжал начальник Главного следственного управления СКР Андрей Стрижов, он взял расследование на личный контроль.

В ходе следствия выяснилось, что потерпевшая — хореограф и основатель школы танцев.

Госпожа Пронина имела множество поклонников. Одна из дам, узнав о связи более молодой женщины со своим сожителем, решила, по версии следствия, разобраться с соперницей.

Заказчица обратилась к своему знакомому с просьбой организовать убийство девушки за 200 тыс. руб. и иномарку. Знакомый согласился и приобрел два пистолета. В качестве убийцы он привлек выходца из Чечни, с которым ранее работал на стройке, и передал ему оружие и боеприпасы.

В течение месяца соучастники исследовали район проживания и работы госпожи Прониной, ее ежедневный распорядок дня и маршруты передвижения. Они решили, что оптимальным местом нападения является подъезд ее дома, предварительно определив, где в округе установлены камеры, чтобы избежать видеозаписи.

Вечером 23 декабря возле дома госпожи Прониной убийца хладнокровно выстрелил ей в лицо. Покидая место преступления, он выбросил оружие и на машине уехал на Северный Кавказ, где и находился, пока его не задержали.

Раскрыть преступление помогли генетические следы на оружии, выявленные и идентифицированные экспертами СКР.

Предполагается, что сегодня Черемушкинский райсуд Москвы рассмотрит ходатайства следственного управления СКР по Юго-Западному округу об аресте нескольких предполагаемых участников преступной группы (часть из них, в том числе организатор, уже признались в преступления), а на следующий день арестует киллера, которого должны доставить из Чечни.

Николай Сергеев