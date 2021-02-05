Суд оставил под арестом екатеринбургского общественника Сергея Тиунова

Свердловский областной суд оставил без изменений постановление в отношении общественника Сергея Тиунова. Напомним, 1 февраля кандидата на пост главы Екатеринбурга арестовали на 30 суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения шествия).

«Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защитника Сергея Тиунова на постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от 1 февраля 2021 года. Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы, Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений», — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, Сергей Тиунов претендовал на пост мэр, но из-за задержания во время несанкционированной акции 31 января не смог прийти на собеседование с членами конкурсной комиссии, которое было назначено на 1 февраля.