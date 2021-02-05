Сбербанк составился

Согласно опубликованной отчетности по российским стандартам, Сбербанк за минувший месяц показал рекордную за много лет чистую прибыль. Во многом она определялась значительным ростом процентных доходов на фоне увеличения объемов кредитования населения, тогда как комиссионные доходы выросли незначительно. Впрочем, в отношении дальнейшей динамики эксперты высказываются сдержанно, ожидая замедления темпов роста кредитования по сравнению с минувшим годом из-за сокращения стимулирующих госпрограмм.

Сбербанк первым среди российских банков раскрыл финансовую отчетность за январь 2021 года. За этот период крупнейший банк заработал 86,7 млрд руб., по сравнению с прошлогодним январем рост составил 8,1%. Во многом такой результат — рекордный как минимум с 2006 года — обеспечил уверенный рост чистого процентного дохода: на 16,3%, до 129,6 млрд руб.

Чистый процентный доход рос на фоне сезонного сокращения средств на счетах розничных клиентов (на 2,8%, до 15,3 трлн руб.) и роста кредитного портфеля: корпоративного на 0,5%, до 15,5 трлн руб., и розничного на 0,7%, до 8,5 трлн руб. Рост розничного кредитного портфеля был сопоставим с динамикой декабря 2020 года (57,4 млрд руб. против 58,5 млрд руб.). Портфель корпоративных кредитов вырос преимущественно из-за валютной переоценки. При этом, по оценке Сбербанка, для января был выдан рекордный объем кредитов — на 291 млрд руб. (в прошлом январе — на 258 млрд руб.). Это привело к тому, что чистый процентный доход в январе оказался самым значительным за последние годы — выше показатели были только в декабре и октябре 2020 года.

Вместе с тем чистый комиссионный доход вырос незначительно — всего на 1,5% год к году, до 36,9 млрд руб. По оценке банка, на комиссионные доходы повлияло «снижение доходов по кассовым операциям в результате роста проникновения безналичных расчетов, а также календаризация расходов по программам лояльности и СМС-информированию».

Финансовый результат мог быть еще выше, однако в январе операционные расходы значительно обогнали инфляцию и выросли на 9%, до 44 млрд руб.

В банке это связали с переходом «на более равномерное начисление расходов по отдельным статьям административно-хозяйственных расходов и расходов на персонал». Одновременно значительно выросли расходы по совокупным резервам — до 38,5 млрд руб., превысив показатель прошлого года почти в 1,5 раза. Как отмечают в банке, это произошло из-за ослабления рубля, потребовавшего досоздания резервов по валютным кредитам на сумму около 14 млрд руб. без ухудшения качества по ним.

В ближайшее время рост процентных доходов Сбербанка по-прежнему будет обгонять рост комиссионных из-за активного кредитования, говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Рост комиссий остается скромным на фоне смещения структуры этой линии дохода от наличных трансакций в сторону операций с картами и эквайринга. Так, по его словам, для более уверенного роста комиссий необходимо дальнейшее оживление деловой активности. «Объемы безналичных расчетов увеличились за время пандемии, что, с одной стороны, приводит к снижению доходов от инкассации наличной выручки торгово-сервисных предприятий, но, с другой стороны, ведет к росту доходов от обслуживания безналичных трансакций,— говорит вице-президент Moody`s Ольга Ульянова.— Сбербанк в большинстве случаев выступает и банком-эквайером, и банком—эмитентом карты, поэтому ему не приходится платить другим банкам интерчейндж и комиссия за эквайринг полностью остается в банке».

В то же время рентабельность банка находится на докризисном уровне, отмечает господин Клапко.

«В этом году ожидаем замедления кредитования, потому что в прошлом году поддержку оказали стимулирующие меры государства и низкие ставки. Корпоративный портфель Сбербанка в 2021 году вырастет на 7%, розничный — на 11%»,— прогнозирует эксперт.

Ольга Шерункова