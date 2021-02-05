Волгоградский риелтор подозревается в попытке обмана клиентки на 5,6 млн рублей

В Волгограде Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего риелтора, который подозревается в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СКР.

По данным следствия, в 2018 году к подозреваемому обратилась женщина с просьбой помочь продать земельный участок. Покупателем выступила коммерческая организация, желающая приобрести недвижимость за 28 млн руб. Предположительно, риелтор сообщил клиентке, что договор купли-продажи заключат только в том случае, если женщина после получения денег от покупателя передаст ему 5,6 млн руб., из которых 5 млн руб. якобы будут переданы руководству фирмы в качестве коммерческого подкупа за приобретение участка. Женщина согласилась. Преступную схему вскрыли оперативные сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Волгограду.

Правоохранительные органы уже проводят обыски по месту жительства и работы мужчины, уточняют в управлении.

Мария Шахрай