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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Число заболевших COVID-19 воронежцев превысило 60 тысяч человек

В Воронежской области с начала пандемии заболело 60,071 тыс. жителей, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. За прошедшие сутки выявлено 368 новых диагнозов. Количество выздоровевших за этот же период составило 375. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 54,007 тыс. человек. Еще 1622 пациента скончались от последствий инфекции, из них за прошедшие сутки — 15.

Александр Прытков


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