В отношении экс-министра строительства Ставрополья возбудили седьмое уголовное дело

Следственный комитет возбудил седьмое уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого. Правоохранители подозревают его в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает “Ъ”. Факт незаконной деятельности был выявлен во время расследования другого дела в отношении экс-министра.

По версии следствия, в 2019 году чиновник получил взятку в размере 1 млн руб. от посредника. Планировалось, что за эти деньги он решит вопрос в комитете градостроительства администрации Ставрополя об узаконивании многоэтажного офисного здания с автомойкой, которое к тому моменту являлось самовольным объектом строительства. По данным правоохранителей, в ближайшее время будет подготовлено процессуальное решение в отношении взяткодателя и посредника.

Осенью 2019 года в отношении господина Когарлыцкого было возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), а 7 ноября того же года он был задержан на рабочем месте. Правоохранители заподозрили его в том, что он с декабря 2017 года по март 2018 года подписал несколько справок о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на строительство объекта «Легкоатлетический манеж» и об оплате работ и строительных материалов. Монтаж при этом не был осуществлен, а стоимость материалов завышена. Ущерб государству составил в сумме более 14 млн руб.

Следствие также установило, что в конце 2017 года чиновник Кроме того, в ходе получил взятку в размере 15,55 млн руб. от АО «Гипроздрав». Предполагалось, что за эти деньги он посодействует компании в получении контракта на строительство Краевого клинического кардиологического диспансера.

В еще одном уголовном деле, которое было возбуждено в отношении чиновника в июле 2020 года, фигурантом была компания «Гипроздрав». По данным следствия, в июне 2019 года господин Когарлыцкий договорился с представителем компании о передаче ему взятки в размере 43,25 млн руб. за оказание содействия при проведении работ по строительству в Ставрополе Культурно-образовательного и музейного комплекса, включающего концертные и театральные залы.

Сейчас в отношении Алексея Когарлыцкого расследуется семь уголовных дел, которые возбуждены по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 290 УК РФ (получение взятки). «В качестве взяток, по данным следствия, в деле фигурируют автомобиль Porsche Cayenne S стоимостью 7,8 млн руб. и денежные суммы более 50 млн руб»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева