В Красноярске задержаны двое человек про делу о пожаре на складе, где погибли спасатели

По делу о пожаре на складе автозапчастей, где погибли четверо человек, задержаны 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК». Их подозревают в нарушении требований пожарной безопасности.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Следователи будут ходатайствовать о заключении задержанных под стражу.

Пожар на складе произошел 3 февраля утром. На поиски работника предприятия, не успевшего эвакуироваться, в горящее здание вошли пять звеньев пожарной службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Через некоторое время связь с одним из звеньев была утеряна. Пожар удалось локализовать ночью. На месте пожара были найдены тела сотрудника склада и троих спасателей.

Подробнее о пожаре — в материале “Ъ-Сибирь” «Спасатели ушли в огонь».

Оксана Павлова