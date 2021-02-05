Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как Genesis удалось построить кроссовер, который идеально вписался в существующую гамму автомобилей бренда.

Кроссоверы сегодня есть практически у всех премиальных марок, и это закономерно — самый популярный в мире тип автомобиля тут же становится главным драйвером роста продаж. Но тут есть один нюанс: далеко не всем автомобильным компаниям, до поры до времени выпускавшим только седаны и спортивные купе, удавалось построить кроссовер, который бы идеально вписался в существующую гамму автомобилей и нес бы на себе все родовые черты бренда.

Представленный в России несколько месяцев назад SUV Genesis GV80 — это как раз удачный пример. О принадлежности автомобиля к бренду говорят и пропорции кузова — длинный моторный отсек и низкая линия крыши, и фары с парой изящных светодиодных линий, которые словно продолжают расправленные крылья эмблемы марки, и узнаваемая по форме массивная решетка радиатора с крупной ячейкой. Внутри — роскошный интерьер, но это современное прочтение роскоши, без «олдскульности», иногда свойственной «тяжелому люксу». Например, рулевое колесо, затянутое в дорогую кожу двух контрастных цветов. Или алюминиевые детали декора, не просто полированные, а покрытые изящным рисунком G-Matrix.

Дизайнерская философия бренда – «атлетичная элегантность», но все мы знаем, что атлетом мало выглядеть, иногда приходится свою силу доказывать. И у Genesis GV80 есть для этого все необходимое. Это и мощные моторы. Бензиновый, объемом 3,5 л. развивает 379 л.с, но можно остановить свой выбор и на более экономичной версии 2,5. Что важно: на нашем рынке представлен и 3-литровый турбодизель. Полный привод — по умолчанию. А еще технология Multi-Terrain Control, способная приспосабливаться к любому типу поверхности. И множество других систем безопасности и комфорта, которые сегодня положено иметь в арсенале премиальному автомобилю.

Познакомиться с кроссовером GV80 можно в шоу-руме Genesis Lounge, расположенном на территории делового центра «Москва-Сити», а один из способов стать владельцем кроссовера — это воспользоваться сервисом онлайн-подписки Genesis Mobility. Но обе эти темы заслуживают отдельного разговора.