За сутки COVID-19 заболели еще 185 жителей Кубани

За последние 24 часа коронавирус подтвердился еще у 185 пациентов, которые обратились за помощью в медучреждения Краснодарского края. Всего проведено свыше 8 тыс. тестов. Такие данные 5 февраля приводит региональный оперштаб.

Общее число заразившихся COVID-19 на Кубани составило 34 596 человек. Выздоровели за минувшие сутки 279 человек (общее число - 26 105), умерли 18 человек (общее количество летальных случаев - 1 560). 98 человек в данный момент находятся в тяжелом состоянии.

Лидером по количеству вновь зарегистрированных больных остается Краснодар, где диагноз подтвердился у 46 человек. В Выселковском районе заболели 19 жителей, в Динском – 18.

17 новых пациентов зарегистрировано в Туапсинском районе. По десять заболевших в Новороссийске и Лабинском районе. В Темрюкском и Тбилисском - по шесть, в Тимашевском и Белореченском районах, Сочи и Геленджике - по пять. В Усть-Лабинском районе - четыре. В Кавказском, Каневском, Кущевском, Приморско-Ахтарском, Крымском, Мостовском и Павловском - по три. Два человека выявлено в Горячем Ключе. В Абинском, Курганинском, Гулькевичском и Белоглинском районах, Анапе и Армавире - по одному.

Наталья Решетняк