Таможенники изъяли у мужчины 20 кг незадекларированных пуль для пневматического оружия

Сотрудники таможенного поста МАПП Донецк Ростовской таможни обнаружили в машине у гражданина Украины незадекларированные пульки для пневматического оружия, которые он пытался ввезти в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Как говорится в сообщении, мужчина прибыл на таможенный пост в автомобиле Volksvagen Passat. При осмотре машины таможенники обнаружили в багажнике дополнительные металлические перегородки, которые были закреплены шпильками с накрученными на них гайками. На гайках были видны следы недавнего механического воздействия. «После разборки и извлечения шпилек и металлических перегородок были обнаружены оборудованные тайники. В них мужчина пытался скрыть от таможенного контроля более 20 кг с пульками для пневматического оружия»,— говорится в сообщении. Как сообщил нарушитель должностным лицам, пули он купил в качестве металлолома на приемном пункте металлолома на Украине и собирался сдать в металлолом в России, «чтобы заработать на разнице цен». О том, что товар нужно декларировать он не знал, поэтому попытался его скрыть.

В отношении гражданина Украины было возбуждено дело по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение товаров).

Наталья Шинкарева