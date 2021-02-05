Американские ученые назвали легкость транспортировки преимуществом «Спутника V»

Специалисты трех американских университетов назвали одним из преимуществ российской вакцины от коронавируса «Спутник V» то, что она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и при транспортировке, в отличие от ряда других препаратов. Такое мнение они высказали в разговоре с ТАСС.

«Из того, что я прочитал о вакцине, я понимаю, что ее можно хранить при температуре, которую поддерживает обычный холодильник. Это, разумеется, большое преимущество, поскольку позволяет доставить вакцину в те страны, где гораздо меньше возможностей обеспечить хранение при сверхнизкой температуре»,— сказал руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета (штат Массачусетс) Дэниел Курицкис. Эксперт подчеркнул, что продемонстрированная вакциной эффективность позволяет говорить о том, что она входит в число препаратов, которые в перспективе помогут «положить конец пандемии».

С ним согласен инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур: «Это, конечно, преимущество, в особенности в том, что касается ее доставки в места, где вряд ли есть возможность достичь очень низкой температуры».

Инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете (штат Калифорния) Дин Уинслоу отметил, что эффективность вакцины немного меньше, чем у вакцин Pfizer и Moderna,— 91,6% против 95%. «Поскольку это ДНК-вакцина, она не требует хранения и перевозки при сверхнизких температурах, как РНК-вакцины»,— добавил он. По его мнению, для укрепления доверия к вакцине стоит провести четвертую фазу испытаний и сравнить эффективность «Спутника V» с двумя РНК-вакцинами.

Журнал The Lancet 3 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V». На примере более чем 20 тыс. добровольцев разработчики показали, что российский препарат не вызывает серьезных побочных эффектов и формирует устойчивый иммунитет, который может сохраняться на годы. В целом эффективность вакцины подтверждена на уровне 91,6%.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Спутник V" стимулировал появление авторитета».