Умер бывший главком ВМФ РФ Владимир Высоцкий

Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий умер в пятницу, 5 февраля. Ему было 66 лет.

«Сегодня скончался адмирал Владимир Высоцкий»,— сказал руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин (цитата по «РИА Новости»). Причина смерти военачальника пока неизвестна, но она не связана с коронавирусом, уточнил он.

Владимир Высоцкий родился в 1954 году на Украине. В 1999 году окончил Военную академию Генерального штаба и стал начальником штаба на Северном флоте, в 2002 году возглавил флотилию. В 2005 году президент назначил его командующим Северным флотом. В 2007 году стал главнокомандующим ВМФ, занимал эту должность до 2012 года.