Прожиточный минимум в ХМАО на 2021 год составит почти 16,3 тысячи рублей

В 2021 году среднедушевой прожиточный минимум в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) составит 16 281 руб., что на 391 руб. больше аналогичного показателя за четвертый квартал 2020 года. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании регионального правительства.

Согласно постановлению, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит более 17,5 тыс. руб., для пенсионеров — 13 236 руб., для детей — 16 306 руб. В документе подчеркивается, что величина прожиточного минимума учитывается при установлении жителям гарантий получения мер социальной защиты.

Ранее власти ХМАО утвердили прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года. Согласно принятому постановлению, он составил 15 890 руб. — это на 416 руб. меньше, чем в третьем квартале прошлого года.