Траулер «Баренцево море» выйдет на промысловые испытания

На траулере «Баренцево море» готов к промысловым Выборгского судостроительного завода (входит в ОСК).

После подъёма флага траулер отправится на промысловые испытания в Баренцево море, а затем будет задействован в промысле в Северном рыбохозяйственном бассейне.

Напомним, что судно проекта KMT01, заложенное в мае 2017 года, в сентябре прошлого года передали заказчику — АО «Архангельский траловый флот» (АТФ). Траулер был построен в рамках госпрограммы, предусматривающей выделение квот на вылов биоресурсов компаниям, строящим суда в России.

Длина судна составляет 86 м, ширина — 17 м. В августе-сентябре 2020 года он успешно прошел ходовые испытания.

Отметим, что в настоящий момент по заказу АТФ на заводе в Выборге по программе инвестиционных квот строятся траулеры «Белое море», «Карское море» и «Балтийское море».