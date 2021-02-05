AEON вернет в виде субсидии до 20% инвестиций в освоение месторождения на Таймыре

Проект освоения Сырадасайского каменноугольного месторождения на Таймыре включен в утвержденный правительством РФ перечень из шести инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны.
Как сообщает пресс-служба «Енисейской Сибири», реализующее проект ООО «Северная звезда» (входит в AEON), сможет рассчитывать на безвозвратную субсидию от государства в размере до 20% своих вложений. Эти средства можно будет потратить на создание инфраструктуры для промышленных объектов, добавляют в пресс-службе.
Кластер входит в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» и будет включать угольный разрез, обогатительную фабрику глубокой переработки, вахтовый поселок и морской угольный терминал «Енисей».
«Инвестором получено разрешение на строительство и уже в этом году на разрезе планируется начать добычу угля»,— сообщил генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.
Объем финансирования проекта, как сообщалось, составит более 45 млрд руб. до 2024 года.