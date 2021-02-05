По итогам митингов в Кировский райсуд Уфы поступило 25 административных дел

По итогам протестных акций в поддержку Алексея Навального, прошедших в Уфе 23 и 31 января, в Кировский районный суд Уфы поступило 25 материалов о нарушении порядка организации публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП) и неповиновении законному требованию сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП). Об этом “Ъ-Уфа” сообщили в объединенной пресс-службе судов.

По 10 материалам суд назначил административные аресты на сроки от 3 до 10 суток, восемь человек получили штрафы от 1 до 30 тыс. руб., одно дело было прекращено в связи с отсутствием состава нарушения, два дела суд вернул в полицию, еще четыре материала только назначены к рассмотрению.

Анна Соколова