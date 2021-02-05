ГК «Садовое кольцо» ввело в эксплуатацию секцию проблемного долгостроя «Эрмитаж. Горсовет»

Дольщикам ЖК «Эрмитаж. Горсовет», ждущим квартиры с 2017 года, стали выдавать ключи. В эксплуатацию введена секция №3 на 269 квартир. Жилой комплекс начала строить в 2014 году группа компаний депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова «Госстрой». Из-за начавшихся финансовых проблем стройка остановилась. Завершить объекты решила приглашенная властями республики группа компаний «Садовое кольцо». Совокупный объем средств, необходимый для завершения строительства ЖК «Эрмитаж. Горсовет», девелопер оценил в более чем 560 млн руб.



Группа компаний «Садовое кольцо» объявила о завершении строительства одной из секций жилого комплекса «Эрмитаж. Горсовет». Дольщики, вложившиеся в жилье бизнес-класса более шести лет назад, начали получать ключи от квартир. Объект был введен в эксплуатацию после получения соответствующих разрешений.

ЖК «Эрмитаж. Горсовет» начала строить в 2014 году уфимская компания депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова «Госстрой». Три секции должны были быть сданы в 2017 году, однако секцию №1 застройщик ввел в эксплуатацию в 2018 году, секцию №2 — в 2019 году, не закончив работы полностью. Строительство секций №3 и №4 и отделочные работы в секции №2 застройщик не завершил из-за начавшихся финансовых проблем.

В результате переговоров республиканских властей с застройщиками из Башкирии и других регионов весной 2020 года было заключено соглашение между ГК «Госстрой» и ГК «Садовое кольцо». По условиям соглашения, «Госстрой» формально остался застройщиком, а «Садовое кольцо» обещало выступить инвестором четырех недостроенных жилых комплексов: «Эрмитаж. Горсовет», «Белая река», «Дом на Ленина» и «Московский». Совокупный объем вложений в четыре объекта инвестор оценил в 3,5 млрд руб. Оговаривалось, что это будут собственные средства привлеченного застройщика. Взамен башкирские власти пообещали ГК «Садовое кольцо» преференции в виде компенсационных земельных участков для строительства недвижимости, продав которую, как предполагается, застройщик компенсирует вложенные средства.

Работы в ЖК «Эрмитаж. Горсовет» начались после вступления «Садового кольца» в проект весной прошлого года. По данным инвестора, на сегодняшний момент вложено свыше 240 млн руб. Общий объем средств, необходимых на завершение строительства жилого комплекса, по информации застройщика, составляет более 560 млн руб.

К моменту возобновления строительных работ степень готовности секции №3 составляла 78,7%, секций №4 и №5 — 58,6%. С апреля по июнь 2020 года инвестор закупал строительные материалы, летом — приступил к работам. В июне 56 дольщиков секции №2, в чьих квартирах необходимо было завершить отделочные работы, получили ключи. В течение лета в секции №3 «Садовое кольцо» проводило монтаж систем водоснабжения и отопления, отделочные работы в квартирах и на фасаде дома.

В январе 2021 года было получено разрешение на ввод в эксплуатацию третьей секции и дольщикам начали выдавать ключи от квартир. Окончание работ в секциях №4 и №5, согласно дорожной карте, разработанной застройщиком совместно с республиканскими властями, запланировано на январь 2021 года. Осенью-зимой прошлого года были завершены и введены в эксплуатацию две секции другого проблемного комплекса — ЖК «Белая река».

По соглашению о реализации МИП (масштабного инвестиционного проекта), заключенному между ГК «Садовое кольцо» и республикой, жилье также получат дольщики проблемных объектов, строительство которых вели компании «Артемида», «Регион-Сервис», «Дина трейд», «Спектр», «Диал», «ИнвестКомпании». Им будут переданы 10% жилья в собственном проекте девелопера в Уфе — в ЖК Tau House.