Мошенники предлагают россиянам выплаты от имени ЦБ

Мошенники от имени Банка России распространяют через Facebook сайт с предложением получить выплату, якобы положенную гражданам из-за пандемии коронавируса, сообщает «РИА Новости». Центробанк принимает меры для блокировки мошеннического сайта.

Так, в Facebook под видом рекламы пользователям показывают сообщение с символикой ЦБ. При переходе на сайт из рекламного поста открывается поддельный приказ «заместителя начальника Туллина Д.В.» от 20 января 2021 года, в котором сообщается о «единоразовой выплате за счет социальной выплаты от Центрального управления Банка Российской Федерации».

Мошенники утверждают, что «социальная выплата направляется на поддержание экономического положения граждан в момент эпидемии COVID-2019», а ее размер составляет от 1 тыс. до 5 тыс. руб. и зависит «от потребностей, которые изучаются, исходя из ваших расходов». Затем злоумышленники просят ввести данные карты, включая CVC-код.

«Данный сайт является мошенническим. Банк России проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта»,— сообщили в ЦБ.

Напомним, МВД и Роскомнадзор при участии Генпрокуратуры и Банка России до 25 февраля должны разработать предложения по привлечению к ответственности организаторов мошеннических схем, действующих под видом предоставления выплат от имени РФ, и вовлеченных в эти схемы банков. Рост объемов такого мошенничества спровоцировали объявления о социальных выплатах семьям с детьми в период пандемии.

Подробности — в материале “Ъ” «С первым лицом фейки плохи».