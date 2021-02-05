Житель Адыгеи осужден за распространение порнографии

В Адыгее вынесен приговор в отношении 29-летнего жителя Майкопского района по обвинению в изготовлении и распространении порнографии (ч.3 ст.242 УК РФ). Об этом сообщает республиканское СУ СКР. Отмечается, что мужчина ранее неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений.

Следствие и суд установили, что в мае 2019 года мужчина, отбывая наказание в исправительной колонии №1 Адыгеи, добавил на свою страницу в соцсети публикацию о продаже компрометирующей информации на нескольких девушек. После чего за 3 тыс. руб. он отправил заказчику порнографические фотографии и видео одной девушки. Заказчик действовал в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.